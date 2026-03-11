Síguenos:
Tópicos: País | Política | Frente Amplio

Ignacio Achurra, nuevo diputado: Nuestras líneas rojas son la defensa de los DD.HH. y los avances de Boric

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El parlamentario del Frente Amplio lamentó que algunos "descolgados" permitieran que la Cámara fuera presidida por la derecha, que también lidera la mesa directiva del Senado.

"Nos toca reivindicar el legado del Presidente (saliente) y ver cómo va a funcionar este Gobierno, que ha dado señales equívocas y erráticas", puntualizó.

 ATON (archivo)

"Que la derecha tenga el control de la Cámara de Diputados va a dificultar aún más la labor de la (nueva) oposición", reprochó el exintegrante de la Convención Constitucional.

En el marco del cambio de mando y del inicio de un nuevo período legislativo en el Congreso Nacional, el diputado recién asumido Ignacio Achurra (FA) analizó el complejo escenario que enfrenta su coalición tras el fin del Gobierno de Gabriel Boric y delineó su postura frente a la nueva Administración de José Antonio Kast.

En conversación con Cooperativa, el legislador de la nueva oposición destacó la "sana tradición republicana que hoy se expresó de manera muy elocuente en un traspaso impecable. Despedimos con mucha tristeza al Presidente Gabriel Boric y yo asumo un desafío con mucho orgullo y complejo".

Respecto a la pérdida del control de la Cámara y el Senado a manos de la derecha, Achurra señaló que su sector está "en una situación de minoría. Decidimos votar por Pamela Jiles, no por ella; sino que lo hicimos por respetar y honrar un acuerdo de la ahora oposición".

"Lamentablemente hubo algunos descolgados que permitió que la derecha tenga el control de la Cámara de Diputados y eso, evidentemente, va a dificultar aún más la labor de la oposición de cara a un Gobierno que va a tener la mayoría en la Cámara Baja y el Poder Ejecutivo", reprochó.

Las líneas rojas del Frente Amplio

Tras recordar su pasado como exintegrante de la Convención Constitucional, Achurra delineó lo que será su postura legislativa frente a la Administración de José Antonio Kast.

"Hoy estamos en otra etapa. Después de un Gobierno progresista, (ahora) nos toca defender y reivindicar el legado del Presidente Gabriel Boric y ver cómo va a funcionar este Gobierno que ha dado señales un poco equívocas, erráticas", puntualizó.

"Lo que tenemos muy claro es que nuestras líneas rojas son la defensa irrestricta de los derechos sociales y los avances del Gobierno del Presidente Boric", enfatizó el diputado.

