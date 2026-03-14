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Tópicos: País | Presidente Kast

Iván Flores: El indulto a uniformados es totalmente contradictorio con un "Gobierno de emergencia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El senador DC criticó en Cooperativa que, apenas asumido, José Antonio Kast pusiera sobre la mesa la posibilidad de anular las penas de carabineros y militares que actuaron durante el estallido social.

Dicho planteamiento "no sólo genera un problema político, sino también jurídico", advirtió.

Iván Flores: El indulto a uniformados es totalmente contradictorio con un

Flores aseguró que la derecha hizo "una jugarreta" para evitar que la Sala Cuna Universal se aprobara bajo la Administración Boric: "En su momento negaron los votos y ahora los van a poner todos; es lo primero que van a sacar (adelante)", sostuvo.

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El senador Iván Flores (DC) evaluó las medidas del Gobierno entrante en su primera semana de gestión y sostuvo que la urgencia por mostrar resultados ha llevado a acciones "más mediáticas que efectivas".

En entrevista con Cooperativa, el parlamentario fue crítico con el anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre la posibilidad de indultar a uniformados, una medida que, a su juicio, desvía la atención de urgencias como la reconstrucción de las zonas afectadas en el centro y sur del país.

"Lo del indulto es totalmente contradictorio y abre un flanco gratuito a "un gobierno de emergencia", porque mientras tanto estaban preocupados de la reconstrucción, y me parece muy bien. Debo decir que el gobierno anterior había sido bastante lento en esto (...) Hoy día colocar gratuitamente el tema de los indultos me parece que no solo genera un problema político, sino también jurídico", sentenció el legislador.

 

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