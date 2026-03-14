Iván Flores: El indulto a uniformados es totalmente contradictorio con un "Gobierno de emergencia"

El senador Iván Flores (DC) evaluó las medidas del Gobierno entrante en su primera semana de gestión y sostuvo que la urgencia por mostrar resultados ha llevado a acciones "más mediáticas que efectivas".

En entrevista con Cooperativa, el parlamentario fue crítico con el anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre la posibilidad de indultar a uniformados, una medida que, a su juicio, desvía la atención de urgencias como la reconstrucción de las zonas afectadas en el centro y sur del país.

"Lo del indulto es totalmente contradictorio y abre un flanco gratuito a "un gobierno de emergencia", porque mientras tanto estaban preocupados de la reconstrucción, y me parece muy bien. Debo decir que el gobierno anterior había sido bastante lento en esto (...) Hoy día colocar gratuitamente el tema de los indultos me parece que no solo genera un problema político, sino también jurídico", sentenció el legislador.