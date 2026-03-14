Iván Flores: El indulto a uniformados es totalmente contradictorio con un "Gobierno de emergencia"
El senador DC criticó en Cooperativa que, apenas asumido, José Antonio Kast pusiera sobre la mesa la posibilidad de anular las penas de carabineros y militares que actuaron durante el estallido social.
Dicho planteamiento "no sólo genera un problema político, sino también jurídico", advirtió.
Flores aseguró que la derecha hizo "una jugarreta" para evitar que la Sala Cuna Universal se aprobara bajo la Administración Boric: "En su momento negaron los votos y ahora los van a poner todos; es lo primero que van a sacar (adelante)", sostuvo.