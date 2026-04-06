No duró nada: pareja de Allison Göhler renunció a cargo de Gobierno

Poco y nada se extendió la gestión del médico Aldo Ibani como secretario regional ministerial (seremi) de Salud en la Región de Valparaíso, luego de que presentara su renuncia a días de su nombramiento.

La llegada del profesional al gobierno de José Antonio Kast había sido celebrada en redes sociales por su reconocida novia, la meteoróloga Allison Göhler, rostro de CHV, y con quien se casará este 2026.

"Sé que pondrás tu inteligencia y noble corazón en esta gestión", comentó el rostro televisivo en su cuenta en Instagram.

Sin embargo, la gestión de Ibani tuvo su debut y despedida con las tradicionales fiscalizaciones de Semana Santa, y la propia repartición pública informó el sábado que "el seremi de Salud de la Región de Valparaíso, doctor Aldo Ibani, presentó su renuncia voluntaria".

La llegada del galeno al cargo motivó diversas críticas en redes sociales, pues entre otras denuncias, se reflotaron posibles incongruencias en los grados académicos de postgrado que declaraba tener y sobre la constitución -en 2011- de una empresa de responsabilidad individual para la comercialización de insumos odontológicos, cuando no contaba con un título en el área de salud, por lo que no podría ejercer como director técnico de la misma.