"No veo hacia dónde va este Gobierno": Beatriz Sánchez y los primeros 20 días de Kast

A 20 días del inicio del Gobierno de José Antonio Kast, la senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez cuestionó en El Diario de Cooperativa las principales polémicas de la administración republicana: desde la ex Colonia Dignidad, hasta el alza de los combustibles y la agenda tributaria.

El Gobierno anunció la reversión de la expropiación de Villa Baviera, mediante un decreto del ministro de Vivienda, Iván Poduje, lo cual fue duramente criticado por la senadora por El Maule.

"Lo que yo entendí de manera muy dura de lo que dijo el ministro Poduje es que de repente uno ve a un gobierno que es sordo y ciego al mismo tiempo", dijo Sánchez, quien recordó que el proceso hacia la expropiación involucró a tres ministerios y a cinco organizaciones de derechos humanos de Parral.

La parlamentaria no cuestionó que el Gobierno priorice otros gastos, sino la forma, enfatizando que "cuando el ministro dice 'vamos a terminar con proyectos faraónicos y vamos a simplemente sacar decretos', creo que está pasando por encima de varias formas y de varios procesos".

Una agenda en derechos humanos

Sánchez vinculó el caso de Villa Baviera con otro anuncio reciente: el retiro desde Contraloría del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029.

"Parecería haber una agenda del nuevo gobierno en materia de derechos humanos, ya sea en poner en jaque ciertos proyectos o políticas públicas, paralizarlas o simplemente no financiarlas", afirmó.

Combustibles e impuestos: "¿Dónde está la coherencia?"

La senadora también apuntó a la contradicción entre el discurso de austeridad y la agenda tributaria del Ejecutivo.

"Con este discurso central de que no tenemos plata, al mismo tiempo se diga que se van a recortar impuestos que significan una recaudación fiscal importante... a mí me gustaría que me explicaran dónde hay coherencia ahí, porque yo no la veo", sostuvo.

Sánchez recordó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el alza histórica de los combustibles junto a una rebaja de impuestos para grandes empresas, herencias y ganancias bursátiles.

"Sabemos que son impuestos regresivos que favorecen a las familias más ricas de Chile", dijo, citando un estudio del Diario Financiero.

La oposición se reconfigura

Consultada por el estado interno de la oposición, Sánchez reconoció un momento de rearticulación tras la derrota electoral, pero descartó obstruccionismo.

"Vamos a ser una oposición fuerte si se afecta a las personas y a los ciudadanos", señaló.

Su principal crítica al Gobierno apunta a la falta de una propuesta clara: "Lo que no veo hoy día es hacia dónde va este gobierno. Veo lo que no quiere, los decretos que está sacando. Pero ¿cuál es su propuesta? ¿Hacia dónde camina? Porque no lo veo".