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Tópicos: País | Gobierno

Otro más: Renunció seremi de Agricultura de Arica tras someterse a test de drogas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La salida de Jorge Heiden "se hará efectiva de manera inmediata", informó el Ministerio respectivo a través de un comunicado.

La ahora exautoridad aseguró que su salida se debe a nuevas "oportunidades fuera del país y las quiero ir a aprovechar".

Otro más: Renunció seremi de Agricultura de Arica tras someterse a test de drogas
 Seremi Agricultura Arica (Facebook)

Con la renuncia de Heiden, ya son 23 los seremis que han dejado su cargo desde que la Administración Kast llegó al poder.

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Esta jornada se conoció la renuncia de otro seremi más: Jorge Heiden, que lideraba la división de Agricultura en Arica y cuya salida se produjo tras someterse a un test de drogas.

El hecho fue informado por el Ministerio de Agricultura en un comunicado, en el que detalló que la dimisión del ingeniero agrónomo de Evópoli "se hará efectiva de manera inmediata".

 "Tras la realización de los test de drogas aplicados a los Secretarios Regionales Ministeriales del país, se ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota", dice la misiva. 

"El Ministerio reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y continuará trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola", cierra el texto.

Con la renuncia de Heiden, ya son 23 los seremis que han dejado su cargo desde que la Administración Kast llegó al poder.

Heiden: "Me salieron oportunidades fuera del país"

Al ser consultado por El Mostrador, la ahora exautoridad aseguró: "La versión es que me salieron oportunidades fuera del país y las quiero ir a aprovechar".

"Estoy tomando un riesgo, yo también soy emprendedor y la verdad es que estoy pensando en mi familia, pensando en mis hijos y creo que es una buena oportunidad para tomar el riesgo", afirmó Heiden.

Respecto al exámen, afirmó que "todavía no llegan los resultados".

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