En entrevista con Lo Que Queda del Día, el economista Luis Eduardo Escobar analizó este lunes la Ley de Reconstrucción que propone el Gobierno de José Antonio Kast, lanzando duras críticas a la estructura del proyecto.

El máster en Economía de la Universidad de Maryland y exasesor de la campaña presidencial de Jeannette Jara (2025) lamentó la ausencia de medidas para los sectores intermedios tras "el golpe tremendo" que supuso el alza en los precios de los combustibles derivada de la modificación del Mepco, advirtiendo que "beneficios o compensaciones para la clase media no hay ninguna" y que los incentivos del plan, como la exención de contribuciones habitacionales, están mal enfocados: "Están todas concentradas en los más altos ingresos", señaló.

Para el experto, existe una desconexión técnica entre la promesa de aumentar el gasto público y la intención de reducir el impuesto corporativo, calificando esta falta de financiamiento como "una irresponsabilidad de marca mayor, desde el punto de vista de la administración macroeconómica del país, que es realmente insostenible".

Finalmente, Escobar cuestionó la coherencia del relato gubernamental, tachando la argumentación del Ejecutivo como "casi extraterrestre", asegurando que el diseño del plan carece de un hilo conductor lógico que permita entender cómo se compatibilizan sus metas: "Uno no ve cuál es la lógica de la argumentación", concluyó.

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