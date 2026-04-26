Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago10.7°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno

Sedini responde a las críticas: "Cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying"

Publicado:
| Periodista Digital: Matías Morales

La ministra vocera de Gobierno aseguró que existe un trato desigual hacia las mujeres que forman parte del gabinete: "Lo que me llama la atención es la agresividad y la fijación".

"Están articuladas desde una izquierda muy agresiva que busca destruir la imagen de una persona, dañarla personalmente, para bajarla de la agenda política", aseguró.

Sedini responde a las críticas:
 ATON (archivo)

"Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho", expresó ante los cuestionamientos desde la oposición por su manejo comunicacional.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, abordó las reiteradas críticas de la oposición sobre el manejo comunicacional durante su gestión y acusó a la izquierda de "recurrir al bullying cuando le faltan argumentos".

En entrevista con Ex-Ante, la ministra vocera del Ejecutivo apuntó a que en "política uno está expuesto y es normal que haya críticas".

Sin embargo, aseguró que existe un trato desigual hacia las mujeres que forman parte del gabinete del Presidente José Antonio Kast y que se han difundido ataques personales con intencionalidad política.

"Lo que me llama la atención es la agresividad y la fijación en cómo las ministras se peinan, se visten, se maquillan, si están gordas, si están flacas. Son observaciones que no se las harían a un hombre", alegó.

Imagen foto_00000012

"Soy una de las figuras más expuestas por mi rol. Pero honestamente las críticas personales no me desvían de mi foco. No me quedo dando vuelta en una posición victimista", fustigó Sedini. (Foto: ATON).

En ese sentido, Sedini acusó que "cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying desde la banalidad. Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho".

"Ese bullying o esas agresiones que tienen como objetivo denigrar, están articuladas desde una izquierda muy agresiva que busca destruir la imagen de una persona, dañarla personalmente, para bajarla de la agenda política", manifestó.

"Es importante denunciar esto porque al final tiene un objetivo político muy destructivo", enfatizó la ministra vocera.

La secretaria de Estado también descartó supuestas tensiones dentro de la Segegob: "Nosotros somos un equipo comunicacional coordinado que trabaja muy de la mano y conversa todo el día sobre todos los temas", puntualizó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada