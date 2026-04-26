Sedini responde a las críticas: "Cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying"

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, abordó las reiteradas críticas de la oposición sobre el manejo comunicacional durante su gestión y acusó a la izquierda de "recurrir al bullying cuando le faltan argumentos".

En entrevista con Ex-Ante, la ministra vocera del Ejecutivo apuntó a que en "política uno está expuesto y es normal que haya críticas".

Sin embargo, aseguró que existe un trato desigual hacia las mujeres que forman parte del gabinete del Presidente José Antonio Kast y que se han difundido ataques personales con intencionalidad política.

"Lo que me llama la atención es la agresividad y la fijación en cómo las ministras se peinan, se visten, se maquillan, si están gordas, si están flacas. Son observaciones que no se las harían a un hombre", alegó.

"Soy una de las figuras más expuestas por mi rol. Pero honestamente las críticas personales no me desvían de mi foco. No me quedo dando vuelta en una posición victimista", fustigó Sedini. (Foto: ATON).

En ese sentido, Sedini acusó que "cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying desde la banalidad. Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho".

"Ese bullying o esas agresiones que tienen como objetivo denigrar, están articuladas desde una izquierda muy agresiva que busca destruir la imagen de una persona, dañarla personalmente, para bajarla de la agenda política", manifestó.

"Es importante denunciar esto porque al final tiene un objetivo político muy destructivo", enfatizó la ministra vocera.

La secretaria de Estado también descartó supuestas tensiones dentro de la Segegob: "Nosotros somos un equipo comunicacional coordinado que trabaja muy de la mano y conversa todo el día sobre todos los temas", puntualizó.