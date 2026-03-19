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El Presidente José Antonio Kast visitó este jueves al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Hugo Rodríguez. El Mandatario llegó hasta instalaciones de la FACh, en el marco de una ronda de citas con los altos oficiales de las Fuerzas Armadas.
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