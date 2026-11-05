En este nuevo microdocumental del Hogar de Cristo, dos mujeres poderosas que enfrentaron pruebas extremas de vida descubren juntas lo mucho que tienen en común: Katherinne Wollermann , tricampeona mundial de paracanotaje, y Katherine Lavín, una guerrera que venció la calle y el consumo de drogas armada solo con un lápiz y su cuaderno.

Hoy ambas llevan en sus rostros una sonrisa que comparten con el mundo y que brilla más que cualquier medalla.

LEER ARTICULO COMPLETO