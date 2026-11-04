El papa recibió a Kast en audiencia privada en el Vaticano
Publicado: | Fuente: Presidencia
El papa León XIV recibió este miércoles en audiencia privada al Presidente José Antonio Kast en el Palacio Apostólico del Vaticano, en el que fue el primer encuentro de ambos y dentro de la gira europea del Mandatario.
Durante la reunión, Kast entregó dos obsequios a la máxima autoridad de la Iglesia católica: una imagen de la Virgen del Carmen, donada al Palacio de La Moneda y restaurada por su área de Patrimonio, en el marco del centenario de su coronación como reina y madre de Chile, y el libro La Edad Media en Chile, del sacerdote Gabriel Guarda, que reúne cuatro décadas de investigación sobre la historia de la Iglesia en el país.