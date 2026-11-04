El papa León XIV recibió este miércoles en audiencia privada al Presidente José Antonio Kast en el Palacio Apostólico del Vaticano, en el que fue el primer encuentro de ambos y dentro de la gira europea del Mandatario.

Durante la reunión, Kast entregó dos obsequios a la máxima autoridad de la Iglesia católica: una imagen de la Virgen del Carmen, donada al Palacio de La Moneda y restaurada por su área de Patrimonio, en el marco del centenario de su coronación como reina y madre de Chile, y el libro La Edad Media en Chile, del sacerdote Gabriel Guarda, que reúne cuatro décadas de investigación sobre la historia de la Iglesia en el país.

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