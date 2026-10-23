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"Nos reconocemos como personas": Hogar de Cristo destaca su campaña "Te quiero ver"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Hogar de Cristo
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El capellán general del Hogar de Cristo, José Yuraszeck, abordó en Cooperativa la importancia de su nueva campaña institucional, bajo el eslogan "Te quiero ver", y reúne a destacadas figuras del deporte nacional con personas que asisten o asistieron a programas sociales de la organización jesuita.

En Lo que Queda del Día, el religioso resaltó que "la oferta de servicios del Hogar de Cristo abarca el ciclo completo de vida, y eso lo podremos ver en los distintos documentales que iremos lanzando", los que fueron dirigidos por el reconocido realizador Andrés Wood.

"En este encuentro, nos reconocemos como personas y que tenemos los mismos anhelos: a algunos les ha ido mejor, a otros peor, pero nos vemos a los ojos como personas que queremos surgir y aportar a Chile. Nos interesa mostrar que cuando hay un talento que se desperdicia o va quedando atrás, eso afecta a la persona, pero también a todo Chile", reflexionó.

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