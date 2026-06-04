"10 años transformando miradas": fundación DownUp lanza su colecta 2026

Entre los días 8 y 13 de junio se realizará la colecta 2026 de la Fundación DownUp, que a través de canales digitales busca recolectar fondos para "continuar fortaleciendo sus programas de acompañamiento, inclusión y desarrollo para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a lo largo de Chile".

Con el lema "10 años transformando miradas", la ONG plantea la necesidad de "mirar la inclusión desde un lugar más humano, cercano y comprometido".

Las donaciones se canalizarán a través del sitio colectadownup.donando.cl y también mediante de las alcancías virtuales de los voluntarios de la campaña, pudiéndose usar tanto transferencias electrónicas como tarjetas de débito y crédito.