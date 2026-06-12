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Tópicos: País | Infancia

Corporación Misión de María inició su colecta anual, en formato digital

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Entre este viernes 11 y 21 de junio se realizará la colecta digital de la Corporación Misión de María, para reunir fondos y apoyar a niños y niñas que requieren cuidado y protección, fortaleciendo su residencia y el programa de familias de acogida Familia Grande.

La ONG trabaja con niños y niñas de entre 0 y 3 años que han visto vulnerados sus derechos y requieren cuidados especializados, a través de un modelo integrado, que combina la residencia con familias de acogida.

A través del sitio colectamisiondemaria.donando.cl, la corporación recibe aportes con tarjetas de débito, crédito y transferencias, pero además ofrece la posibilidad de hacerse socio y comprometer una donación mensual a la obra.

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