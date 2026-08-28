Fundación Abrázame inicia su colecta nacional 2026: es digital

Desde este viernes 28 de agosto, y hasta el 6 de septiembre, se realizará la colecta nacional 2026 de la Fundación Abrázame, dedicada a acompañar a niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección y hospitales por haber sufrido maltrato, abuso, abandono o negligencia y que se encuentran bajo la protección del Estado.

La ONG busca generar vínculos afectivos estables con los menores de edad bajo cuidado estatal, tarea en la que colaboran 500 voluntarios, a través de tres programas con presencia en cuatro regiones del país.

La campaña se realiza a través del sitio colectaabrazame.donando.cl y además contempla la posibilidad de transformar el aporte en una colaboración mensual, a través de tarjetas y transferencias automáticas.