Fundación Nuestros Hijos convoca a voluntarios digitales para su colecta nacional

La Fundación Nuestros Hijos programó su colecta nacional 2026 entre los días 17 y 31 de agosto, sumando un llamado para conseguir voluntarios digitales que, dedicando "solo unos minutos al día", ayuden a la ONG a recaudar fondos para sus programas en favor de niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Así, desde cualquier parte de Chile, los colaboradores podrán ayudar a recaudar donaciones entre sus redes familiares, laborales o comunales.

Además, a través del mismo sitio colectafnh.donando.cl se podrá colaborar directamente con Nuestros Hijos, con aportes con motivo de la colecta, pero también asumiendo como socio de la fundación, a través de medios de pago online.