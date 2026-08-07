Tópicos: País | Infancia
Fundación Nuestros Hijos convoca a voluntarios digitales para su colecta nacional
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La Fundación Nuestros Hijos programó su colecta nacional 2026 entre los días 17 y 31 de agosto, sumando un llamado para conseguir voluntarios digitales que, dedicando "solo unos minutos al día", ayuden a la ONG a recaudar fondos para sus programas en favor de niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Así, desde cualquier parte de Chile, los colaboradores podrán ayudar a recaudar donaciones entre sus redes familiares, laborales o comunales.
Además, a través del mismo sitio colectafnh.donando.cl se podrá colaborar directamente con Nuestros Hijos, con aportes con motivo de la colecta, pero también asumiendo como socio de la fundación, a través de medios de pago online.