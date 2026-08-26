El Banco Central anunció este miércoles modificaciones en la fabricación de las monedas de 10 pesos y 50 pesos, priorizando una mayor eficiencia al disminuir los costos de producción hasta en 50% en promedio, es decir, 30% en las monedas de 10 pesos y hasta 70% en las de 50 pesos.

Físicamente, la moneda de 50 pesos mantiene el mismo diseño y diámetro de la actual, pero es más liviana, pasando de 7 a 6,5 gramos; mientras, la moneda de 10 pesos pesa 3,46 gramos y conserva su diseño, pero reduce su diámetro de 21 a 18,7 milímetros.

No obstante, el cambio planteó la pregunta sobre cuánto ocupan las monedas hoy en día los chilenos, lo que fue respondido por transeúntes en el centro de Santiago a Radio Cooperativa.

Escucha el informe completo de la periodista Gloria Gutiérrez.

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