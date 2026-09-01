En este nuevo capítulo de Creciendo Juntos, abordamos los principales desafíos y brechas que persisten en la primera infancia en nuestro país respecto del bienestar, la educación, la salud y el apoyo a las familias.

Junto a Paloma del Villar, socióloga y directora del Observatorio Niñez de Fundación Colunga, analizamos el informe "Primera infancia: bienestar, brechas y propuestas para fortalecer la política pública en Chile", diagnóstico que expone la realidad de la niñez de 0 a 5 años y plantea líneas de acción.

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