La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, hizo un llamado en Copoerativa a vacunar a niños y adultos mayores antes de viajar en Fiestas Patrias, "especialmente contra el sarampión, en contexto de brotes que se han presentado" en el continente americano.

"El foco tiene que estar en niños que tengan el esquema (de vacunación) al menos dos veces y 15 días antes de la salida, y las personas nacidas entre el 71 y el 81 que tienen que tener el registro de dos dosis" para estar protegidos, precisó.

"Al menos dos vacunas deben tener para poder garantizar que tengan inmunidad, porque las posteriores son refuerzos durante todo el programa nacional de inmunizaciones. No hay que olvidar que nuestro programa es uno de los más sólidos en el mundo y esto también nos garantiza la seguridad; entonces, los niños al menos dos meses ya deberían tener sus vacunas de protección", sostuvo Venegas.

Consultada sobre si hay que tener en cuenta el destino al que se viajará a la hora de inocularse, la seremi respondió: "Haría un llamado (a acudir a los recintos de salud) independientemente de eso. En los aeropuertos hay personas de todo el mundo; si estamos viajando a lugares internacionales, también probablemente nos vamos a encontrar con personas de ciertos lugares", expresó.

"Aquí el llamado, más que si nos prohíben o no nos prohíben entrar a un país o salir, es por nosotros y por el patrimonio sanitario que hemos construido en Chile, que estamos libres de estos brotes de enfermedades incluso locales. Eso nos da una tremenda garantía de seguridad sanitaria en la región", enfatizó la enfermera.

LEER ARTICULO COMPLETO