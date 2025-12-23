Creciendo Juntos: El cuidado de los niños en contextos de emergencia
Publicado: | Fuente: Foto: Ratna Fitry (Pixabay)
¿Cómo protegemos lo que no se ve? ¿La tranquilidad de un niño, su sueño y su seguridad emocional?
En este capítulo de Creciendo Juntos en Cooperativa conversamos con Tatiana López, experta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sobre herramientas para acompañar a niños, niñas y adolescentes cuando el entorno se vuelve incierto: por ejemplo, en contexto de emergencia.