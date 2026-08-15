Proyecto de ley busca exigir guardias 24/7 en residencias de menores

La diputada Francesca Muñoz (Partido Cristiano de Chile) ingresó un proyecto de ley que busca obligar a los centros de acogimiento residencial de menores a implementar servicios de guardias de seguridad las 24 horas, los 365 días del año, bajo los estándares de la Ley de Seguridad Privada.

La moción busca frenar la vulnerabilidad de los niños y adolescentes bajo tutela estatal frente a redes de explotación sexual y captación delictiva, otorgando un plazo de seis meses a los organismos colaboradores para cumplir con esta exigencia una vez promulgada la norma.

Cifras alarmantes en el sistema de protección

La justificación del proyecto descansa sobre estadísticas entregadas por organismos oficiales. Durante el año 2024, el Servicio Nacional de Protección Especializada detectó a más de 400 menores en riesgo de explotación sexual.

Además, informes de la Defensoría de la Niñez muestran que las denuncias por este tipo de delitos han escalado un 73% entre 2022 y 2024.

Al respecto, la diputada Muñoz advirtió que "un niño que está bajo la protección del Estado no puede quedar expuesto a redes de explotación sexual, delincuencia o situaciones que pongan nuevamente en riesgo su vida e integridad. Las cifras son demasiado graves".

"Un niño que está bajo la protección del Estado no puede quedar expuesto a redes de explotación sexual o delincuencia", indicó Francesca Muñoz. (FOTO: Cedida)

"Queremos que las residencias cuenten con seguridad permanente, las 24 horas y durante todo el año, porque estos niños y adolescentes requieren una protección efectiva y no solamente declarativa", puntualizó la parlamentaria por el Distrito 20, que también subrayó que el Estado debe garantizar un entorno protegido para quienes ya han sufrido vulneraciones previas.

De avanzar el trámite legislativo, los centros colaboradores acreditados deberán profesionalizar su vigilancia para evitar que agentes externos contacten a los menores con fines de explotación.