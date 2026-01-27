Síguenos:
"Trabada" la ley de sala cuna: Orellana acusa actitud "poco leal y poco valiente" de la UDI

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó en Cooperativa su "decepción" por la postergación del proyecto de Sala Cuna para Chile (también conocido como Sala Cuna Universal), que quedó estancado en el Senado -según el relato del Gobierno- debido a maniobras dilatorias de la UDI.

"Se incumplió una cuestión que es básica: las personas que estamos en política tenemos nuestra palabra", fustigó la frenteamplista en Lo que Queda del Día, mencionando una serie de acuerdos alcanzados con la oposición en los últimos meses para despachar a ley la emblemática iniciativa de la Administración Boric.

"Había un camino que seguir, que queda trabado por algo que me parece poco leal, poco valiente... Si están en contra del proyecto, muéstrenlo de cara a la ciudadanía, pero no impidan que se tramite", emplazó al gremialismo la secretaria de Estado.

Si bien otros senadores de oposición estaban comprometidos con avanzar en la tramitación, como Felipe Kast (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Ximena Rincón y Matías Walker (Demócratas), Orellana relevó que "nada de eso importó, porque no se pudo sesionar (en la Comisión de Educación) y, lamentablemente, el Ejecutivo no es el que cita, es el Legislativo, y (esa facultad) estaba en manos de la presidencia de la Comisión, que está a cargo de la UDI".

