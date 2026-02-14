El Gobierno lanzó la campaña comunicacional “Lo que te mueve” en el Parque Metropolitano de Santiago, con el fin de fomentar la práctica de actividad física en niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus personas cuidadoras, además de incentivar la adopción de otros hábitos saludables, como la buena alimentación y la vida al aire libre.

La iniciativa hace uso de la música urbana y de las plataformas digitales para incorporar el movimiento y la vida al aire libre en sus rutinas diarias, con actividades simples como caminatas, subir escaleras, el baile y los juegos activos, entre otras.

La instancia fue encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien indicó: "Nuestro país tiene cifras muy preocupantes en términos de malnutrición por exceso, baja actividad física, y eso es notorio incluso en niños menores de cinco años. Y por eso, esta campaña se llama ‘Lo que te mueve’ y nos llama a todos a incorporar la actividad física a nuestro ritmo, la actividad que sea, en cualquier parte".

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte (2024) del Ministerio del Deporte, sólo el 23,5% de los NNA de entre 5 y 17 años realiza actividad física de forma regular.

LEER ARTICULO COMPLETO