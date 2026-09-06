Wulf: Queremos generar condiciones para que las familias tengan los hijos que desean

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, destacó la agenda en materia de infancia que lleva con la cartera y analizó las principales urgencias como la niñez bajo la línea de la pobreza y la baja tasa de natalidad del país.

En conversación con El Mercurio, la socióloga identificó que "la urgencia es acompañar a las familias que están criando en situación de pobreza. El mayor desafío es que tenemos para la niñez es poder protegerla y llegar a tiempo en las necesidades que se han ido instalando en nuestro país".

"Tenemos que uno de cada cuatro niños y adolescentes se encuentra bajo la línea de la pobreza; es el grupo más pobre de Chile. Vemos además que cada vez tenemos a más niños en situaciones críticas de involucramiento delictual, y eso es porque estamos llegando demasiado tarde", sostuvo.

Igualmente, abordó la nueva etapa respecto a los 64 niños haitianos que fueron ubicados y que figuraban como inubicables en un preinforme de Contraloría, y apuntó a que se trabaja en el protocolo de movilidad humana con el Servicio de Migraciones para abordar situaciones de reunificación familiar y cómo abordar a los niños que cruzan las fronteras, "algo muy relevante que requiere Chile para tener una mejor política migratoria".

Asimismo, reparó que "los niños se pierden en las grietas de un sistema de información y otro: la información que puede tener el Servicio de Migraciones, una oficina local de la Niñez, la Policía de Investigaciones, un Cesfam y tantas otras instituciones más. Tenemos un desafío país de integrar la información".

Wulf abordó la solicitud de renuncia de Claudio Castillo a la dirección de Mejor Niñez que hizo en agosto y apuntó que "sin duda, hizo un aporte al Servicio de Protección, pero hoy nuestra mirada es que necesitamos un nuevo liderazgo para algo que es prioritario para el Presidente Kast, que es que realmente podamos darle protección a quienes han sido vulnerados en Chile".

"Tenemos que mejorar la gestión, agilizar los procesos de reunificación familiar y también de acogimiento familiar. Nuestro foco hoy es que muchos niños que están en residencia, que podrían no estarlo, realmente puedan contar con una familia", enfatizó.

"Condiciones para que las familias tengan los hijos que desean"

Wulf trató además la crisis de natalidad que existe en el país y planteó que "queremos frenar la caída sostenida que ha tenido Chile y generar las condiciones para que las familias puedan tener los hijos que desean. En eso, tenemos distinta evidencia que levantar a nivel internacional; en eso está trabajando la comisión Chile Renace".

"Hay obstáculos que tenemos que levantar; a priori podemos suponer que el acceso al empleo, a la vivienda, el apoyo. Tenemos que saber el peso de cada uno de estos factores para poder intencionar la política social que vaya a acompañar y a permitir que las familias puedan tener los hijos que desean (...) Aspiramos a frenar la caída y que ojalá podamos ir aumentando, sabiendo que es una tarea ardua, difícil y de largo plazo".

De esa forma, descartó alguna contradicción en el esfuerzo de aumentar la natalidad y la protección de la niñez: "Ir a proteger a los niños es generar las condiciones para que las personas deseen tener hijos, está todo conectado. Y por eso, el mayor legado que puede tener este Gobierno no es la protección de la infancia".

La ministra fue cautelosa respecto a su apoyo a la fertilización asistida: "La comisión está haciendo un trabajo técnico relevante (..) No quiero adelantarme a la propuesta que haga la instancia"; mientras, que sobre el de "Escucha su corazón", propuesto por parlamentarios libertarios y republicanos, señaló que "el Gobierno fue muy claro en decir que no se iba a impulsar (...) el Presidente fue claro en aquello, la ministra de salud fue clara, y creo que es un debate ya zanjado".

En cuanto al reglamiento de adopción, reingresado en abril, planteó que "hemos hecho un trabajo muy serio en la elaboración de los reglamentos, que están ingresados en la Contraloría, todo bajo los plazos estimados por la ley".

Igualmente, trató las reuniones con representantes de Google y Meta para que sean ellas las responsables de verificar la edad de sus usuarios, afirmando que las plataformas tienen la "disposición de generar diseños más adecuados, pero es algo que vamos a regular en el Congreso, considerando la experiencia internacional".