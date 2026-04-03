Comisión de Libertad Condicional capitalina recibió más de 2.200 solicitudes

La Comisión de Libertad Condicional de Santiago sesionó por primera vez este año, inaugurando así el estudio de 2.215 solicitudes presentadas por personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.

En detalle, la gran mayoría de las peticiones proviene de la cárcel Santiago Sur, donde 1.361 reclusos esperan obtener el beneficio; a ésta le siguen los centros Colina 1 (531) y Colina 2 (257), según información entregada por el Poder Judicial

Bastante más abajo figuran solicitudes de reos del Centro de Estudio y Trabajo Metropolitano (52), del Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez (7), del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (4) y de Punta Peuco (3).

El grupo de comisionados es presidido por Lidia Poza, ministra de la Corte de Apelaciones capitalina, e integrado por los jueces de garantía Elizabeth Melero; Carlos Gutiérrez; Mónica Bellalta; Nibaldo Arévalo; Francis Fell; Karin Mercado; Carlos Muñoz y Rubén Donoso, además de las magistradas de tribunales de juicio oral en lo penal María Paz López y María José García.

Por su parte, la secretaría de la instancia quedó en manos de Fanny Gutiérrez, y los funcionarios a cargo de la coordinación de la misma son Andrea Lincolao, María Fernanda Rodríguez, Braulio Torres y María Pía Paillao.

La comisión tiene previsto sesionar hasta el jueves 30 de abril.