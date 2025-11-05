Diputado republicano llamó "cobarde y poco hombre" a Boric por Punta Peuco

El diputado republicano Agustín Romero llamó "cobarde y poco hombre" al Presidente Gabriel Boric en El Primer Café de Cooperativa, en respuesta a que decidiera concretar la prometida reconversión de Punta Peuco a una cárcel común cuando "se va yendo" de La Moneda.

"El Gobierno, con tal de anotarse un check, de cumplir una promesa que hizo, afecta a una comunidad históricamente postergada, marginada, donde mandamos toda la basura a la Región Metropolitana, y ahora además, vamos a mandar criminales y delincuentes", comentó este miércoles el parlamentario por Tiltil, donde se ubica el penal especial para violadores de derechos humanos.

A modo de comparación, Romero apuntó que las familias de Colina -comuna que también representa en la Cámara- "tienen que soportar incivilidades" asociadas a las dos cárceles instaladas allí, y por ende, aseguró que "los vecinos de Punta Peuco están angustiados" tras el anuncio del Mandatario, pues ven en riesgo su tranquilidad.

"Quiero decir claramente que, para mí, el Presidente es un cobarde, porque debió hacerlo (la reconversión) cuando partió el Gobierno, porque es bien de poco hombre hacer las cosas ahora que se está yendo, como para dejar anotado que hizo esto", sentenció el opositor, recordando que esto fue parte de las promesas de campaña de Boric.

Si bien sostuvo que "las decisiones que toma el Presidente de la República me tienen absolutamente sin cuidado", advirtió que "hay una comunidad en Tiltil que le va a cobrar esto a la candidata Jeannette Jara, y también a los candidatos del Gobierno" en las elecciones de dos semanas más, cuando Romero busca mantener su escaño.

Después de una pausa comercial, el diputado pidió perdón por sus palabras hacia Boric: "Creo que no debí expresarme de esa manera sobre el Presidente de la República, y quiero ofrecer disculpas públicamente (...) Por mucho que uno tenga diferencias políticas, y pueda pensar muy mal de su Gobierno y mal de la medida, no puedo insultar al Presidente de la República. Así que le pido disculpas, señor Presidente", cerró.

"Punta Peuco es un geriátrico"

En cuanto a la idea deslizada por el candidato libertario Johannes Kaiser de indultar a Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, el parlamentario relevó que el Senado tramita un proyecto para "conmutar penas a mayores de 80 años; entonces, es un tema que se está revisando entre todas fuerzas políticas del Congreso".

"Creo que una persona que está terminal, de cualquier lado (político), no debería morir en la cárcel, pero hay una discusión democrática y por lo tanto, hay que esperar la discusión de ese proyecto en particular", reiteró.

Dicho esto, el republicano instó a dar una discusión más profunda: "En este momento, Punta Peuco es un geriátrico, no es una cárcel, y las condiciones son bien complejas y distintas. En lo personal, me parece increíble que los chilenos tengan que pagar oxígeno y enfermeras (para reos con problemas de salud). La familia de esa gente debería hacerse cargo de ellos".

"Hay personas que no tienen atención médica; hay mujeres que tienen cánceres y no se les respetan los plazos de atención; no hay medicamentos en consultorios y hospitales, y resulta que mantenemos a personas que están postradas o enfermas con plata de todos los chilenos", alertó.

En definitiva, señaló que "como humanidad, jamás debemos vengarnos de ancianos que en este minuto son oxígeno dependientes dejando que se mueran. Esa es la alternativa: derechos humanos para unos y no para otros".

Pide que la Fiscalía implemente el Plan Nacional de Búsqueda

Otra controversia reciente en materia de derechos humanos fue la frase de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien señaló que para muchos, el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos es "venganza", y a pesar de las críticas transversales, de todos modos objetó su funcionamiento durante el Debate Archi de ayer.

Consultado al respecto en Cooperativa, el diputado republicano admitió que "fui crítico del Plan Nacional de Búsqueda cuando se comenzó a tramitar en el Presupuesto", específicamente porque implicó el pago directo de 700 millones de pesos a una empresa para encargarse de las pesquisas, cuando a su juicio, "debería estar dentro de la Fiscalía. Me parecía que era un despropósito".

En ese sentido, estima que en el fondo, "se creó una institucionalidad política para pagarle a más gente, claramente a amigos del Gobierno. El señor (Cristóbal) Huneeus es amigo del Gobierno, y por eso se le entregan 700 millones de pesos".

"Mis críticas fueron más que nada de forma, el cómo está funcionando esto", reafirmó Romero, antes de aclarar que "el Plan Nacional de Búsqueda tiene que existir, porque nuestro país debe entregar justicia a todos los sectores políticos, y el Gobierno es de todos los sectores políticos, de izquierda y de derecha", mas insistió en que se implemente a través del Ministerio Público.