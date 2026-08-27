Gendarmería incautó armas blancas y celulares desde cárceles en La Araucanía

En el marco de un operativo de registro y allanamiento en distintas cárceles del país, Gendarmería logró una importante incautación de elementos prohibidos, al desplegarse en 11 recintos penales de la Región de La Araucanía.

La oportunidad del decomiso, que incluye nueve teléfonos celulares y 104 elementos cortopunzantes, además de cargadores y licor artesanal, fue valorada por el seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón.

"Estos procedimientos preventivos son fundamentales para mantener el control y la seguridad al interior de nuestros establecimientos penitenciarios", destacó la autoridad.