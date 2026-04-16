Nueva falla en cárcel de Valparaíso: Reo fue liberado sin cumplir su condena

Un hombre que cumplía una condena de 541 días en el Centro Penitenciario de Valparaíso fue puesto en libertad por error el pasado 4 de abril, en un nuevo caso de falla administrativa en el recinto penal.

El hecho se conoció este jueves y fue confirmado por el seremi de Justicia, Hernán Silva, quien señaló que ya se iniciaron los procesos sumarios al interior de Gendarmería para determinar las responsabilidades del caso.

Tres funcionarios del recinto fueron suspendidos de sus labores como parte de las medidas adoptadas.

"Ya se han iniciado las acciones correspondientes al sumario para determinar las responsabilidades pertinentes", dijo Silva, quien precisó que los detalles de la identificación del reo y la difusión de antecedentes específicos están en manos de Gendarmería de Chile, "porque también esa difusión afecta el proceso investigativo que ellos deben llevar".

Consultado sobre si se trata nuevamente de un error, el seremi reconoció que "hay algunas falencias que han sido detectadas en el servicio", razón por la cual se han dispuesto medidas para modificar la dependencia y el funcionamiento interno de la institución.

En agosto pasado, tres reos se fugaron de este mismo penal con ayuda del exterior, quienes dispusieron de un cable de acero para permitir la huida de los prisioneros.