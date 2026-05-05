La reciente denuncia pública de Silvana Acosta, hija del exentrenador de la selección chilena Nelson Acosta, ha puesto de relieve las complejidades legales que enfrentan las familias ante enfermedades degenerativas como el Alzheimer.

En Una Nueva Mañana, el abogado Carlos Pizarro, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, explicó que, aunque la interdicción busca proteger al paciente, el proceso suele estancarse debido a disputas patrimoniales entre herederos.

El académico recomendó realizar una planificación societaria y patrimonial con antelación, pues una vez que el deterioro cognitivo es evidente, cualquier acto jurídico realizado por la persona afectada puede ser declarado nulo, lo que obliga a recurrir a la justicia para designar administradores, un proceso que puede tardar años si existe conflicto entre hermanos.

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