Andrés Chadwick y Hermes Soto declaran esta semana en el juicio por el crimen de Catrillanca

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía confirmó que durante esta semana deberá declarar el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el marco del juicio oral por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Además del ex secretario de Estado, se espera la declaración del ex general director de Carabineros, Hermes Soto, quien también participará en la diligencia en calidad de testigo.

El fiscal Roberto Garrido precisó que "las personas cuyo testimonio se recibirá a través videoconferencia son ex autoridades políticas y también ex autoridades de Carabineros. Dentro de la prueba que se va a presentar está contemplada la declaración del ex general de Carabineros y también del ex ministro del Interior".

Camilo Catrillanca Marín, de 24 años, murió -en noviembre de 2018- producto de un disparo de fusil realizado por un funcionario del GOPE en medio de un operativo del grupo táctico de Carabineros, conocido popularmente como "Comando Jungla", al interior de la comunidad Temucuicui.

En la causa se encuentran acusados siete ex miembros de la institución uniformada y un abogado, y los delitos que se les imputan son homicidio consumado, homicidio frustrado, asociación ilícita y falsificación de pruebas.

En paralelo, durante la jornada de este lunes se inició la preparación del juicio oral en el caso Huracán, en el que se encuentran imputados 10 ex funcionarios policiales y un civil, acusados de falsificar pruebas.