Brasil extraditará a Martín de Los Santos, quien huyó de Chile tras golpear a un anciano

La Corte Suprema de Brasil acogió formalmente la solicitud de extradición de Martín de Los Santos, imputado por la brutal golpiza de un adulto mayor que se desempeñaba como conserje en la comuna de Vitacura, ocurrida en mayo de 2025.

El ataque contra el trabajador -que sufrió pérdida de visión en un ojo- provocó impacto mediático debido a la agresividad con que actuó el imputado, quien posteriormente huyó a Brasil para evitar ser juzgado en Chile, pero fue capturado por las autoridades locales.

Tras meses de gestiones, el máximo tribunal brasileño ratificó la decisión a nivel diplomático, por lo que el proceso de extradición de Los Santos se encamina hacia su etapa final, informó el Ministerio Público chileno.

Extradición simplificada

La Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía Nacional informó que Martín de Los Santos aceptó el mecanismo de extradición simplificada, que permite agilizar el proceso al omitir un juicio prolongado en el país donde fue capturado, acortando drásticamente los plazos legales.

Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación y Extradición de la Fiscalía, confirmó que la Cancillería chilena ya fue notificada: "Eso significa que, en un tiempo cercano, vamos a tener a esta persona de vuelta en Chile", indicó.

El funcionario explicó que el proceso actualmente se encuentra en manos del Ministerio de Justicia de Brasil para los trámites administrativos finales. Una vez que el Ejecutivo brasileño otorgue el "visto bueno" administrativo tras el fallo de la Corte Suprema, se coordinará el traslado del imputado por parte de las policías internacionales.

Se espera que, de no sufrir retrasos administrativos, Martín de los Santos llegue a Chile en los próximos días para ser puesto a disposición de los tribunales de justicia y responder por la agresión que dejó a la víctima con graves lesiones.