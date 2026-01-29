Campillai repudió beneficio a excarabinero Maturana y exigió renuncia del director de Gendarmería

La senadora Fabiola Campillai expresó este jueves su profundo rechazo y "angustia" ante la confirmación del beneficio de salida dominical otorgado a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros condenado por el ataque que le provocó la pérdida total de su visión en 2019.

La decisión fue adoptada por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, que sesionó el miércoles y resolvió otorgar el beneficio al otrora policía, condenado en 2022 por disparar una bomba lacrimógena a la senadora el 26 de noviembre de 2019, en el marco de las protestas del estallido social.

A través de un video, la parlamentaria cuestionó duramente la probidad del proceso y la gestión de las autoridades penitenciarias: "Como víctima de un ataque que acabó con mi visión, considero que los beneficios carcelarios que se le otorgarán a Patricio Maturana, autor de este crimen, me generan mucho dolor y angustia", manifestó.

"Es inaceptable que el director nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel en donde se encuentra recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el Presidente electo José Antonio Kast, quien abiertamente ha señalado en querer liberar a mi agresor", aseveró.

Campillai aseguró que el otrora uniformado "en ningún momento ha mostrado arrepentimiento y mucho menos empatía con mi persona por el daño irremediable que me causó".

"Es necesario que el director nacional de Gendarmería (Rubén Pérez) renuncie a su cargo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Jaime Gajardo) exija toda la documentación asociada al caso. De lo contrario, se convertirá en un cómplice de esta decisión de una institución que aún está bajo su ministerio y está implementando adelantadamente el programa de Kast", fustigó la senadora.

La legisladora señaló que la decisión del organismo "allana el camino a Maturana para que luego solicite más beneficios hasta llegar a la libertad condicional. Este es un caso más en el que se demuestra el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizado por el gobierno de Gabriel Boric".

Gobierno toma distancia del beneficio

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, tomó distancia del otorgamiento del beneficio de salida dominical a Patricio Maturana e hizo un llamado a la reflexión en torno a las violaciones de derechos humanos, que catalogó como "imperdonables".

Consultado por Cooperativa en el Palacio de La Moneda, la autoridad explicó este jueves que la resolución recae exclusivamente en el mencionado ente maulino: "Es un órgano autónomo (de Gendarmería) que tiene cada unidad penal y es quien tiene la facultad de hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de estos beneficios. Es importante separar que el Gobierno no tiene ninguna injerencia en la toma de decisión de este organismo autónomo", puntualizó.

No obstante, la autoridad expresó una profunda empatía "con lo vivido por la senadora Campillai, con su dolor, un daño irreparable para siempre por parte de alguien que está condenado por ese delito (Maturana)".

"Nos tiene que hacer reflexionar permanentemente en nuestro país y, como lo ha pedido siempre el Presidente Gabriel Boric, y lo ha llevado a cabo durante todo este Gobierno, es que las violaciones a los Derechos Humanos son imperdonables y que siempre tenemos que estar cuidando nuestra democracia y que las instituciones funcionen adecuadamente", complementó.