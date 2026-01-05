Fiscal nacional: Es "difícil saber" aún si captura de Maduro incidirá en indagación del caso Ojeda

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que, por el momento, es prematuro saber si la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. afectará a la investigación del caso Ojeda, en la cual se indaga un eventual móvil político que apunta a altos cargos del régimen chavista.

El exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda fue asesinado hace más de dos años y, de acuerdo al relato de testigos, Fiscalía presume que la orden para ultimarlo -supuestamente dada al líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero (alias "El Niño")- provino del número dos del chavismo y ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En este contexto, Valencia explicó que hay tres grupos de sospechosos en el caso: el primero, quienes ya están detenidos y que irán a juicio oral; el segundo, compuesto por formalizados en ausencia, ya que su extradición está pendiente; y el tercero, formado por imputados aún no formalizados que están fuera del país, donde figuraría Cabello.

"Tenemos 14 personas identificadas y formalizadas en ausencia a las que se ha pedido su extradición, que ya ha sido aprobada por los tribunales chilenos. Pero todavía ni siquiera ha podido iniciarse el trámite con las autoridades venezolanas, por el estado de las relaciones diplomáticas" actuales con Caracas, lamentó el fiscal nacional.

Por ello, "saber cómo esto (la captura de Maduro) va a contribuir a que la justicia chilena haga su trabajo o si la va a entorpecer en mayor grado, es difícil poder todavía saberlo", indicó a la prensa después de participar en una comisión en el Senado sobre un proyecto que analiza el fortalecimiento del Ministerio Público.