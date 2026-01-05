Fiscal nacional: Es "difícil saber" aún si captura de Maduro incidirá en indagación del caso Ojeda
El Ministerio Público presume que el asesinato del exmilitar y disidente venezolano fue ordenado al Tren de Aragua por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Además, hay "14 formalizados en ausencia, cuya extradición no ha iniciado en Caracas por el estado de las relaciones diplomáticas", lamentó.
Valencia explicó que hay tres grupos de imputados en el caso Ojeda: los formalizados que se someterán a juicio; los formalizados en ausencia por extradición pendiente; y los no formalizados que están fuera del país, donde figura Cabello.