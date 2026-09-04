Juez revocó prisión preventiva a hijo de Julia Chuñil al estimar que operaba como pena anticipada

El Juzgado de Garantía de la comuna de Los Lagos (Región de Los Ríos) resolvió revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Javier Troncoso Chuñil, imputado por el presunto parricidio de su madre, Julia Chuñil.

Tras acoger la solicitud presentada por su defensa, el tribunal determinó sustituir la cautelar más gravosa por la de arresto domiciliario total.

Durante la audiencia, el magistrado fundamentó la resolución señalando que la prisión preventiva no puede transformarse en una pena anticipada y que existen otras cautelares suficientes para asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso.

Al respecto, la abogada defensora Karina Riquelme valoró la decisión del tribunal y detalló los argumentos expuestos para conseguir la modificación de las medidas.

"El Juzgado de Garantía de Los Lagos ha decidido revocar la medida cautelar que recaía sobre Javier Troncoso Chuñil básicamente porque ya han transcurrido ocho meses y ha sopesado que la necesidad de cautela no se cumple a estas alturas del procedimiento; que Javier, de ninguna manera, cumpliendo otra medida cautelar, pudiera afectar la investigación", explicó.

A pesar de la resolución favorable a la defensa, el imputado no recuperó su libertad de inmediato y permanecerá bajo la condición de detenido en tránsito. Esto, debido a que el Ministerio Público recurrió en la misma audiencia para revertir la decisión.

Al dar a conocer el cierre del debate y la presentación del recurso por parte de la fiscalía, el juez de la causa confirmó que los antecedentes serán remitidos al tribunal de alzada "a fin de que conozca y resuelva del respectivo recurso".

"Por lo tanto, el imputado se mantiene privado de libertad al espera de la resolución de la ilustrísima corte", sostuvo el magistrado.

Será la Corte de Apelaciones de Valdivia la encargada de resolver en los próximos días si confirma el arresto domiciliario total decretado en primera instancia o si acoge la apelación del Ministerio Público y mantiene a Troncoso Chuñil bajo prisión preventiva.