Juicio por el Hércules C-130: Fiscalía sostiene que el avión se desintegró en pleno vuelo

En una nueva jornada del juicio oral por el siniestro de la aeronave Hércules C-130, ocurrido en el Paso de Drake en 2019, se presentaron antecedentes clave que apuntan a fallas estructurales y falta de mantenimiento como causas principales de la tragedia que cobró la vida de 38 personas.

La audiencia de este martes se llevó a cabo de manera inédita en un hangar de la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas.

El fiscal de la causa, Sebastián González, detalló evidencia física encontrada en los restos de la aeronave que sustenta la hipótesis de que el avión se desintegró parcialmente antes de impactar el agua.

Según explicó el persecutor, se hallaron esponjas pertenecientes a las alas manchadas con pintura que se encontraba almacenada dentro del fuselaje.

"Nuestra tesis es que el avión cae sin sus alas: sus alas se desprenden en el aire y se desprenden a kilómetros de donde cae finalmente el fuselaje", señaló el fiscal, añadiendo que se habría producido una "explosión o despresurización o rotura del fuselaje" en pleno vuelo, aclarando que el término explosión no se refiere necesariamente a la presencia de fuego.

Acusaciones de negligencia

Por su parte, la parte querellante reforzó la responsabilidad de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en el siniestro. El abogado Cristián Arias señaló que los informes periciales coinciden en que la tragedia derivó de problemas técnicos evitables.

"La causa de la caída del accidente es la pérdida de una pala en vuelo y eso es producto de un deficiente, negligente, trabajo de logística y de mantenimiento de las personas que tenían roles en la Fuerza Aérea", afirmó, destacando que los testimonios de los peritos confirman la teoría del Ministerio Público.

El juicio, que inició el pasado 9 de marzo, se encuentra en su etapa final de presentación de pruebas.

Se espera que el tribunal dicte su veredicto hacia fines del mes de mayo.