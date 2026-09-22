Trama bielorrusa: Tras formalización, Silber quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional

El exdiputado DC Gabriel Silber fue formalizado esta jornada en el Centro de Justicia por su presunta implicación en la "trama bielorrusa", en la que Fiscalía investiga supuestas coimas para favorecer judicialmente a la empresa Belaz Movitec (CBM) durante el litigio que mantuvo con Codelco en 2023.

Al otrora parlamentario -que trabajó en el mismo estudio jurídico que sus colegas abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos en arresto domiciliario total por la causa- se le acusó de soborno y lavado de activos, y quedó con las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional tras un acuerdo con el Ministerio Público.

Esta audiencia, que también reformalizó a los mentados imputados y a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, es la primera a la que Silber acudió por el bullado caso. Durante el receso, afirmó que ha colaborado "desde el primer momento con la investigación" y que su disposición será la misma.

"No hay hechos relevantes nuevos (que podrían tener carácter de delito) que nosotros conozcamos que puedan sorprendernos, así que esperamos -como lo hemos hecho desde el día uno- seguir colaborando con la Justicia hasta el total esclarecimiento de los hechos", dijo el exdiputado.

"No hay nada nuevo que no esté en la carpeta (investigativa). Nuestra decisión de colaborar desde el día uno con la Justicia se mantiene inalterable", subrayó.

A pedido de la Fiscalía, el tribunal también decidió ampliar el plazo investigativo, pero lo hizo de forma acotada: 25 días. Además, fijó para el 7 de octubre una nueva audiencia de revisión de cautelares y discusión de devolución de especies a los imputados.

Fiscalía acusa a Silber de recibir $95 millones en asesorías que prestó a CBM

El Ministerio Público expuso un informe pericial financiero que acredita que Silber recibió casi 95 millones de pesos por parte de las asesorías que el estudio jurídico prestó al consorcio chileno-bielorruso.

El fiscal regional de Los Lagos, Andreas Kusch, destacó que se logró determinar la trazabilidad de los montos involucrados en la investigación.

"A estas alturas de la investigación, se acreditaron diversos elementos propios de los delitos que se están imputando. Se logró hacer una trazabilidad mayor de los últimos dineros respecto de varios de los acusados sobre los montos que, en definitiva, había pagado Codelco a CBM, y de CBM al estudio jurídico de abogados Lagos, Vargas y Silber", aseguró.

Exministra Vivanco: "Estamos en etapa de rastrojeo" en la investigación

En la audiencia estuvieron presentes las defensas de Vargas y Lagos, que pidieron anular tres imputaciones relativas a lavado de activos que, según acusaron, son nuevas y no fueron comunicadas anteriormente por el Ministerio Público.

Sin embargo, la Justicia desestimó los reclamos, ya que consideró que los hechos relatados por el ente persecutor eran complementarios.

En tanto, Vivanco -a quien se le imputa haber recibido sobornos por cerca de 97 mil dólares y fallar a favor de Belaz Movitec, obligando a Codelco a devolverle 17 mil millones de pesos en fondos retenidos-, acusó que la investigación en su contra está en una etapa de "rastrojeo".

"Creo que se ha extendido demasiado la investigación. Justamente eso va a ser uno de los temas que se va a discutir hoy día: cuánto tiempo va a durar. Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo", expresó.

La otrora magistrada, actualmente en arresto domiciliario, también sostuvo: "No he dicho que haya sido amiga de ellos (Vargas y Lagos); dije que los conocía, pero que nunca fui amiga".

De todos modos, destacó que "se hizo una completa trazabilidad de los dineros y de ahí se emana que yo no recibí ninguno", por lo que calificó como "importante" que esa diligencia "se haya hecho".

Su abogada, la defensora penal pública Patricia Alvarado, agregó que pidieron el cierre de la investigación "en junio, porque el plazo está agotado desde el día 17 de ese mes. Entonces, creemos que correspondía que se discutiera ya el fin del proceso y eso fue lo que solicitamos hoy".

"La señora Ángela Vivanco no ha tenido ningún incumplimiento de su arresto domiciliario total -que ya lleva dos meses- y creemos que, mientras más avanza la investigación, menos antecedentes de culpabilidad existen. Siempre hemos sostenido la inocencia de mi representada", enfatizó la letrada.

UDI y PS esperan que la investigación "se lleve adelante" y "se esclarezca"

Desde el mundo político hubo reacciones. El diputado PS Marcos Ilabaca espera que "el caso se esclarezca completamente y se determine la ruta del dinero, la participación de cada uno de los involucrados y si existieron pagos destinados a influir en decisiones judiciales".

"Aquí no puede haber defensas corporativas; las responsabilidades deben establecerse con rigor, caiga quien caiga, porque la Justicia no puede estar manchada por este tipo de situaciones", aseveró.

En una línea similar, el diputado UDI Eduardo Cretton manifestó que "los posibles casos de corrupción al interior del Poder Judicial le hacen un tremendo daño a nuestras instituciones y a nuestra democracia".

"Lo que nosotros esperamos en estos casos es que las investigaciones se lleven adelante como corresponden, con toda la rigurosidad de la ley. Si es que los jueces, que son quienes aplican las leyes, no cumplen con ella, ¿qué queda para el resto?", se preguntó.