Operación Ámsterdam: Camilo Huerta logró baja en su cautelar y volvió a alegar inocencia

La Justicia rebajó a arraigo nacional y firma mensual las medidas cautelares del exchico reality Camilo Huerta, que figura como imputado en el marco del caso Imperio Ámsterdam.

A Huerta se le acusa de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos luego que la operación homónima de la PDI y la Fiscalía Regional de Los Lagos destapara una red dedicada a la comercialización ilícita de cannabis, que usaba como fachada dispensarios de marihuana medicinal como el Dispensario Nacional y la sociedad matriz DN Medcorp SpA.

Esta jornada, el Centro de Justicia formalizó a ocho imputados por la causa y, de acuerdo con Meganoticias, el exrostro televisivo dejó atrás el arresto domiciliario total, aunque deberá continuar sujeto a las mentadas restricciones mientras avanza el procedimiento judicial.

Previo al ingreso a la audiencia, el imputado expresó esperar un cambio en sus cautelares; expectativa que se cumplió.

"(Las medidas) han sido totalmente abusivas y desproporcionales. No sé por qué estoy acá, así que espero que la Justicia haga bien el trabajo esta vez. Totalmente, siempre he estado con mi inocencia", manifestó.

"Repito: no sé por qué estoy acá. (Este escándalo) fue una cosa que tuve hace más de un año, lo tuve cinco meses con mi exmujer, cerré y se acabó. Para que me hayan vinculado, para que hayan hecho todo esto, para que todos los medios me hayan mencionado como esta gran persona (vinculada), lo encuentro demasiado raro y extraño", dijo Huerta.