Tribunal amplió plazo de investigación a imputados en caso "Muñeca Bielorrusa"

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar el plazo de investigación en la reformalización en la causa denominada "Muñeca Bielorrusa", donde se encuentra imputada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles.

En la audiencia, también se encontraban los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, siendo primera vez que los principales cuatro imputados por presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos están presentes en la misma comparecencia. Todos se encuentran actualmente en prisión preventiva: Vivanco en el Centro Penitenciario Femenino y los restantes en Capitán Yáber.

Durante la sesión, la discusión de cuál era su figura estuvo en cuestión porque el Ministerio Público relató hechos antiguos, pero también incorporó antecedentes con el fin de ampliar la gravedad de las imputaciones en contra de los acusados.

Específicamente, los nuevos hechos se remontan a febrero de 2024, los que para la exministra dirían relación principalmente con el cohecho y el lavado de activos.

Desde la Fiscalía, afirmaron que Vivanco habría favorecido en sus juicios al consorcio Belaz-Movitec en sus disputas con Codelco. El Ministerio Público sostuvo que, como compensación, la exmagistrada recibió un monto de alrededor de 110 millones de pesos, a los que se suman los antecedentes aportados en esta semana, agregándose en esa cifra 20 millones de pesos más.

El fiscal regional de Los Ríos, Andreas Kusch, explicó que "lo que se debatieron básicamente dos puntos que eran los que nos interesaban a nosotros, que fue una comunicación de cargos nuevos respecto de los imputados Migueles, Lagos, Vargas y la imputada Vivanco".

"Se comunicaron cargos por dos hechos puntuales que tenían que ver con cohecho, soborno y lavado de activos que tenían que ver con resoluciones judiciales de la fecha de febrero del año 2024", complementó.

De esa forma, señaló que "tuvimos un debate que tenía que ver con la ampliación de plazo de investigación, cuyo plazo se amplió por 90 días, fecha término en el cual esperamos agotar las diligencias que ya anunciamos en la misma audiencia".

Abogado de Vivanco criticó la investigación de la Fiscalía

Por su parte, el abogado defensor de la exmagistrada, Jorge Valladares, planteó que "hoy día vemos que, en concreto, la investigación estaba incompleta, que hay defectos que está corrigiendo la Fiscalía".

"Nos parece que hay un tema súper importante que tiene que ver con la dignidad de las personas y el hecho de reformalizar o formalizar por hechos nuevos de alguna manera va contra esa pretensión de respeto de la dignidad de la persona humana cuando, en definitiva, se hace un poquito a la regalada gana de los acusadores. Eso es un poco lo que se trata de instalar", sostuvo.

En paralelo, pero en la misma audiencia, el tribunal concretó el cambio de medida cautelar del suspendido conservador de bienes raíces, Yamil Najle, quien pasó de un arresto domiciliario y arraigo nacional a un arresto domiciliario nocturno desde las 22:30 horas hasta las 6:00 de la mañana.

El Ministerio Público señaló estar de acuerdo debido a la cooperación en la investigación del suspendido conservador.

"No es lo que nosotros solicitamos, pero tengamos claro que él tiene un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y ese acuerdo entiendo que se va a respetar. Por lo tanto, son cautelares menos intensas. A nosotros nos gustaría el arresto domiciliario total, pero en definitiva quien resuelve es el tribunal", señaló el abogado Carlos Quezada, querellante en el caso por parte de la Organización de Trabajadores y Trabajadores del Poder Judicial.

En ese sentido, apuntó que "el Ministerio Público es un ente autónomo, los querellantes somos entidades autónomas. Todos estamos de acuerdo en que hay que seguir con la causa hacia adelante y llevarlos a juicio oral, así que podemos tener discrepancia en algún minuto, pero eso no incide en nada".