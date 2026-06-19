Concepción: Familia de víctima agredió a defensores que lograron condena favorable a los asesinos

Dos defensores públicos fueron amenazados y agredidos físicamente este viernes en las afueras del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, en la Región del Biobío.

El ataque fue protagonizado por familiares del estudiante Jeremy Venegas —adolescente de 17 años asesinado en 2024 en la comuna de Lota—, quienes manifestaron su indignación luego de que el tribunal dictara un veredicto condenatorio que recalificó el delito de homicidio calificado a homicidio simple para los tres autores del crimen.

Tras el altercado en la vía pública, los profesionales constataron lesiones leves y recibieron el respaldo inmediato de la Defensoría Penal Pública (DPP), institución que condenó enérgicamente lo ocurrido y anunció la presentación de acciones legales.

El jefe regional de la institución en el Biobío, Osvaldo Pizarro, criticó con dureza la agresión y respaldó la labor de los afectados.

"Este hecho resulta inadmisible. Los acompañamos al momento de presentar su denuncia y respaldamos institucionalmente su actuar", diijo Pizarro, enfatizando que estos profesionales "cumplen con un mandato constitucional y legal: representan a las personas en su dignidad de derechos cuando enfrentan un sistema de justicia criminal, y en el cumplimiento de este deber y su función, precisamente, merecen respeto y protección".

Por su parte, el Poder Judicial emitió un comunicado aclarando que la audiencia al interior del tribunal contó con estrictas medidas de seguridad y salidas diferenciadas a cargo de Gendarmería. Precisó que la agresión ocurrió en el exterior del recinto, en el momento en que los defensores civiles se retiraban definitivamente del edificio corporativo.