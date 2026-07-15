Congregación Salesiana deberá indemnizar por 325 millones de pesos a víctimas de abuso sexual

La Justicia ordenó a la Congregación Salesiana indeminzar -por un total de 325 millones de pesos- a nueve personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por ocho sacerdotes y dependientes de la organización; hechos ocurridos entre los años 1973 y 2009.

El fallo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual interpuesta por los querellantes, además de subrayar la responsabilidad institucional de la congregación en los hechos.

El tribunal acreditó la existencia de una estructura interna destinada a propiciar los abusos y garantizar la impunidad de los culpables, mediante traslados de ciudad y silenciamiento de las víctimas.

"La culpa en la organización se configura, adicionalmente, por el patrón sistemático e institucional que resulta de los hechos acreditados (...). Permitieron la ocurrencia sistemática de hechos de connotación sexual, los cuales se vieron reforzados por las dispensas del celibato de los sacerdotes abusadores sugeridas por la propia Congregación como mecanismo para evitar procesos formales de dimisión", consigna.

Además, la institución "omitió adoptar medidas idóneas de separación, restricción o denuncia, manteniendo o ampliando en cambio las condiciones que hacen posible el daño", agrega el texto.

"En cuanto a ello, es común que, por la propia naturaleza de los hechos, operen técnicas de neutralización, en el que los agresores logran invisibilizar las circunstancias vividas por los afectados, produciendo la negación de cualquier tipo de responsabilidad y revictimizando u anulando a los agredidos", explicó el documento.

Por lo tanto, "se acoge la demanda principal de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en contra de la Congregación Salesiana, y, en consecuencia, se condena a la parte demandada a pagar las siguientes sumas por concepto de daño moral" que, en su conjunto, sumaron 325 millones de pesos.