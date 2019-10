Colegio de Abogados se complica tras declaración sobre la pugna entre el TC y la Corte Suprema

"Un Poder Judicial que invade progresivamente las competencias de otros órganos constitucionales, debilita el Estado de derecho llamado precisamente a proteger, creando incertidumbre jurídica y poniendo en riesgo la defensa eficaz de los derechos de los ciudadanos y actuación en el desarrollo de sus actividades".

Ese párrafo es parte de la declaración de Colegio de Abogados para expresar su "seria preocupación" sobre la pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, texto que más aportar a la discusión, terminó siendo contraproducente para la propia orden letrada.

Esto porque juristas lo consideraron como un ataque directo a la Suprema, luego de que una resolución de su Tercera Sala determinó que la entidad puede revisar fallos originados en el TC vía recursos de protección, y casi como un apoyo a la magistratura constitucional, que ya había considerado "improcedente" lo dicho por la Corte.

"El país necesita un Poder Judicial fuerte que defienda eficazmente los derechos de las personas. La Constitución establece claramente un sistema concentrado de control en el cual, así como el TC no puede revidar los fallos de los demás tribunales, éstos no pueden revisar los fallos del TC", complementó el documento los consejeros del Colegio que, dice, fue acordado de forma unánime.

Suprema le pide no tratar el tema con "liviandad"

Consultado por El Mercurio, el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, dijo "desconocer el porqué interno de la declaración" y respaldó que "la ponencia de la mayoría del fallo de la Tercera Sala no se atribuye competencia porque sí y en cualquier caso".

"No parece bueno que tratemos livianamente algo que parece bien fundado, independiente de si lo compartimos o no", instó.

La declaración del Colegio de Abogados.

Las críticas provocaron que consejeros que habían participado en la redacción del texto, discutido este lunes y liberado este martes, se organizaran para salir en defensa del "espíritu" de lo que aseguran se quiso plantear.

La presidenta del Colegio, Leonor Etcheberry, aclaró en el matutino que "nuestra intención, mientras estuvimos todos los consejeros ahí, nunca fue 'oye, apoyemos al TC'; jamás, esa frase no se pronunció siquiera".

El vicepresidente del gremio, Héctor Humeres, también defendió la declaración: "Si se lee bien la declaración, va a quedar claro que lo que estamos diciendo como Colegio es la defensa del Estado de derecho y no una defensa a un tribunal. Nuestra lucha es por el Estado de derecho y no por el Tribunal Constitucional", dijo a La Tercera.

Sin embargo, agrega el rotativo, algunos consejeros señalan que la declaración había sido unánime pero el lunes, cuando se abordó la pugna, no estaban presentes todos los consejeros, como precisó el consejero Álvaro Fuentealba, de la lista Todas y Todos, quien dijo no haber estado presente en la reunión.

Incluso, ese movimiento, que tiene mantiene a dos consejeros en el Colegio (Fuentealba y Paulina Vodanovic) emitió hoy una declaración en que apuntan que "el Colegio debe tener un rol en aportar soluciones, más que tomar partido por un órgano como lo hizo en esta ocasión", y cuestionó que la "declaración realiza una acusación al Poder Judicial de invadir la competencia de otros órganos, lo que refleja una visión unilateral, sesgada y parcial, que oculta el verdadero sentido del problema institucional".

¿Conflicto de interés?

Otro asunto que complica al Colegio es un presunto conflicto de interés de su presidenta, debido a que Etcheberry es abogada integrante de la Suprema, específicamente de la Cuarta Sala, y fue incluso quien redactó el falló que inició la pugna judicial entre la Corte y el TC. Además, ahora su sala tendrá que ver el caso.

Pese a ello, la magistrada afirmó a El Mercurio que "ni siquiera" pensó en inhabilitarse de firmar la declaración: "Creo que si se hubiera dado la situación en que dijéramos que era para apoyar lo que había señalado el TC, si hubiera sido así, a lo mejor no la hubiera suscrito o hubiera pensado que podía ser un problema; no lo pensé porque no se dio en ese contexto la declaración", explicó.

El texto del Colegio también ofreció colaboración a solucionar el conflicto entre ambos órganos judiciales, encargando "propuestas concretas" a sus comisiones de Constitución y de Administración de Justicia.

En tanto, la Suprema y el TC se reunieron este miércoles y pusieron paños fríos al conflicto que arrastraban debido a una posible revisión de fallos.