Los fundamentos de las acusaciones constitucionales a Vivanco, Matus y Muñoz

Las bancadas del oficialismo más la DC, y de Chile Vamos, ingresan este lunes sus respectivas acusaciones constitucionales por notable abandono de deberes, en contra de los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

Los tres capítulos del libelo de centroizquierda en contra de Vivanco -hoy suspendida de su cargo por las revelaciones del caso audios- se refieren a la entrega de información de causas que aún no eran resueltas; recepción de peticiones para integrar salas y sugerencias sobre cómo fallar, y promoción o bloqueo de ascensos de colegas al máximo tribunal.

En el caso de Matus, el texto -también de tres capítulos- acusa faltas a la verdad sobre sus vínculos con Luis Hermosilla; inhabilidades no declaradas, y considera inviable su continuidad en el Poder Judicial producto de su frase "ni perdón ni olvido" en respuesta a la "pelea feroz" que dio para alcanzar su puesto actual, en palabras del abogado.

Para el diputado socialista Daniel Melo, "estamos frente a una de las peores crisis que han afectado al Poder Judicial: los hechos del caso Hermosilla son extremadamente graves, y fundamentan las acusaciones constitucionales que hoy presentaremos".

"Es grave que exista toda una red de corrupción que horada nuestras instituciones democráticas. Debemos cuidar nuestra democracia", enfatizó el oficialista.

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), complementó que el sector emprende estas acciones fiscalizadoras contra ambos "por sus graves faltas a la probidad; le han mentido al país, no son personas veraces y han perdido también su capacidad de imparcialidad para impartir justicia".

Con todo, el falangista subrayó que "Chile, la República y la democracia no se merecen a ministros que le mienten al país y que faltan a la probidad".

PARA "AHORRAR TIEMPO", DERECHA PRESENTA DOCUMENTO ÚNICO

Por su parte, los diputados de Chile Vamos elaboraron una sola acusación en contra de Vivanco y Muñoz, con dos capítulos dedicados a cada uno, "porque existe sólo una causa, que es el notable abandono de deberes", indicó la jefa de la bancada RN, Ximena Ossandón.

"Esto tiene varias virtudes: primero que todo, va a existir una sola votación, una sola comisión que va a ver las dos causas, así que vamos a estar ahorrando tiempo legislativo. Y también, estamos haciendo esto para votar en contra de aquellas personas, independiente del sector con el que supuestamente tengan más cercanía, que no estén haciendo bien su trabajo en el sistema judicial", explicó la parlamentaria.

Dicho texto acusa a Vivanco de mantener contactos indebidos en el contexto de determinadas causas sin declarar la inhabilidad que le asistía, y de incurrir en injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos.

En cuanto a Muñoz, que no tiene relación con el caso Hermosilla, la derecha lo cuestiona por anticipar un fallo que tendría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija; no manifestar su inhabilidad en la mentada causa, y no denunciar a su hija por desempeñar su función judicial fuera de la jurisdicción correspondiente, supuesta trama que según el diputado UDI Juan Antonio Coloma es "uno de los hechos más escandalosos que hemos podido ver".

Como Muñoz se mantendrá ausente de la Suprema hasta el 9 de octubre, el gremialista añadió que "no queremos que estas vacaciones terminen por perjudicar o demorar el proceso de notificación" del libelo, para lo cual hay tres días de plazo.

Una vez que las acusaciones lleguen a la Cámara esta tarde, serán sorteados los cinco integrantes de cada una de las tres comisiones ad hoc que analizarán y se pronunciarán sobre las mismas a través de un informe no vinculante.