Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago23.8°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ministra Chevesich fue recibida con aplausos al asumir como presidenta de la Corte Suprema

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La ministra Gloria Ana Chevesich se convirtió este martes oficialmente en la primera presidenta mujer de la Corte Suprema. Al llegar al palacio de los Tribunales, fue recibida con aplausos por abogados, jueces y funcionarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados