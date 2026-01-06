Ministra Chevesich fue recibida con aplausos al asumir como presidenta de la Corte Suprema
Ministra Chevesich fue recibida con aplausos al asumir como presidenta de la Corte Suprema
La ministra Gloria Ana Chevesich se convirtió este martes oficialmente en la primera presidenta mujer de la Corte Suprema. Al llegar al palacio de los Tribunales, fue recibida con aplausos por abogados, jueces y funcionarios.
