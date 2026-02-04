Chile tuvo amargo debut en el Sudamericano Femenino Sub 20
La Roja Femenina tuvo un amargo debut tras caer por 4-0 ante Paraguay en su estreno en el Sudamericano Sub 20. El próximo partido será ante Colombia este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT).
