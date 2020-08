Senadores votan la polémica postulación del juez Raúl Mera a la Suprema

El Senado votará la postulación de Raúl Mera a la Corte Suprema la tarde de este miércoles, luego de los cuestionamientos que se han generado en torno a su nominación.

Durante la sesión especial en la Cámara Alta se requerirán dos tercios de los votos a favor para ratificar al actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que equivale a 29 senadores.

Mera, la carta del Gobierno para ascender a la Suprema en reemplazo de Hugo Dolmestch, enfrenta críticas por el fallo en el que absolvió a cuatro ex carabineros que en su momento fueron acusados de violar, torturar y asesinar a Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en el caso Los Queñes, ocurrido en 1988, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

El 29 de julio pasado, sin unanimidad, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó la candidatura del magistrado.

Tras escuchar al candidato -quien expuso ante la comisión y respondió en detalle las preguntas que le hicieron los parlamentarios- Francisco Huenchumilla (DC), Rodrigo Galilea (RN) y Ena Von Baer (UDI) señalaron que el juez tiene la idoneidad necesaria para ocupar un cargo en el máximo tribunal, mientras que Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (independiente) estimaron que no y anticiparon que sus respectivas bancadas no respaldan su nombramiento.

En su exposición telemática ante la instancia, Mera se refirió a la imparcialidad e independencia de los jueces y también explicó que desde su perspectiva no se pudo formar la convicción de la participación de los acusados en el caso de derechos humanos.

"No digo que ellos no hayan sido detenidos, no digo que no hayan sido asesinados, no digo que sí cruzaron el río y se ahogaron porque intentaron escapar, digo que a mí me basta la duda para tener que absolver. Eso fue lo que pasó específicamente en ese caso de Los Queñes. Ahora, se me reprocha haber dictado sentencia absolutoria como si lo hubiese hecho porque los acusados eran carabineros y no porque sencillamente el mérito de la causa no permitía condenar", expuso.

Mera añadió que "la absolución, estrictamente por motivos de prueba, fue confirmada por la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema la mantuvo desechando el recurso de casación de la parte querellante".

Asimismo, se refirió a diversos fallos dictados a lo largo de su carrera señalando que su actuar en todas las causas de sus 40 años de carrera "creo que da las garantías de imparcialidad que un juez debe dar". Agregó que su trayectoria está "limpia de convicciones ideológicas y siempre apegada al mérito del proceso... He absuelto y condenado frente al mérito de la prueba".

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, manifestó que las decisiones de aprobar o no a un candidato a la Corte Suprema "son más que decisiones de partido. Por lo tanto, más que una decisión fundada en criterios políticos, en donde además nuestro sistema no existen las órdenes de partido, son decisiones de consciencia, son decisiones que se toman libre e independientemente, espero que eso se mantenga también en esta situación".

A Mera también se le cuestiona no haber acogido recursos de protección por las emisiones contaminantes en Quintero y Puchuncaví en 2019.

Para las 15:00 horas está programada la votación.