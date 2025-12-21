Simpertigue defiende su trayectoria y apeló al Senado a actuar con "justicia" en su acusación constitucional

El suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se refirió este domingo a la acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes que deberá ser revisada este lunes por el Senado.

En conversación con Mesa Central de T13, el magistrado defendió su trayectoria e instó a la Cámara Alta a actuar con "justicia": "Llevo muchos años en el Poder Judicial. Toda mi vida he tratado de ser justo con las decisiones que yo tomo. Yo he dictado miles de sentencias, miles y miles de sentencias. En todas ellas ando buscando la justicia", expresó.

El juez añadió que se ha presentado como "una persona humilde y sencilla, ante los poderosos, pero especialmente ante la gente más desvalida", por lo que solicitó al Senado que "mañana hagan justicia conmigo ahora".

Simpertigue en calidad de imputado

El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue -bajo la lupa por sus vínculos con acusados de la "trama bielorrusa"- ahora es investigado en el caso en calidad de imputado.

El magistrado fue notificado el viernes del cierre de la indagatoria sumaria en el máximo tribunal, que derivó en cargos por infracciones a la probidad (por no inhabilitarse en causas donde participaban abogados cercanos, Eduardo Lagos y Mario Vargas- y por falta de prudencia al haber viajado con ellos en un crucero por Europa.

Consultado sobre los cargos, el juez señaló que a lo que se enfrenta es "tremendamente injusto" y que "no corresponde a la realidad".

Respecto a la aprobación unánime del libelo en la Cámara, Simpertigue indicó: "Es esperable cuando hay tres capítulos de acusación, y si pudiera tener alguna duda, alguna dificultad o un parlamentario que quisiera aclarar algo, lo mejor es que en definitiva sea el Senado quien tome la decisión al final".

"Se presentaron todos los documentos, se dijo todo lo que había que decir, y a mí me llama la atención también la votación, porque yo pensé que se podría haber revisado de mejor manera lo que se acompañó, las explicaciones que se dieron", complementó.

Finalmente, el juez de la Corte Suprema manifestó su confianza en la Cámara Alta: "Lo lógico es que el día de mañana el Senado (...) pueda valorar de una manera distinta lo que ha ocurrido, porque en mi concepto aquí no ha habido ninguna irregularidad".