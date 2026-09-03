Sitios de apuestas online burlan bloqueo de Subtel con "páginas espejo"

Este jueves se cumplió el plazo fijado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para que las operadoras de internet en Chile bloqueen el acceso a 42 sitios de apuestas online, declarados ilegales por la Corte Suprema. Sin embargo, la medida ha enfrentado dificultades operativas debido a las estrategias de evasión de las plataformas.

Los sitios de juegos de azar y apuestas burlan la medida cambiando de dominio las plataformas, creando nuevas URL para seguir funcionando en la web. Crean páginas espejo y las promocionan para seguir operando para los usuarios en Chile.

Sobre la validez de la medida frente a estas tácticas, el abogado Claudio Pimentel advirtió que la justicia tiene facultades para perseguir estas nuevas versiones de los sitios: "Es importante tener presente que el mecanismo que se encuentra aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago permite identificar y bloquear no solamente el sitio original, sino también dominios alternativos o páginas 'espejo' que intenten eludir la medida dictaminada por el tribunal".

El caso ha escalado a una discusión política debido a que, mientras la Subtel ordena el bloqueo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) continúa recaudando tributos de estas plataformas.

Al respecto, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) calificó la situación como una falta de coherencia estatal: "En Chile las apuestas y juegos de azar están prohibidos a no ser que una ley los habilite. Y en este sentido, las plataformas online funcionan fuera del marco legal. Por ello creo que la resolución del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a este negocio es una señal contradictoria, ya que denota una descoordinación de dos instituciones relevantes para hacer valer el ordenamiento jurídico en nuestro país".

A pesar de los esfuerzos de bloqueo mediante tecnología DNS, más de diez casinos online ilegales informaron a sus usuarios de un nuevo dominio en internet para que sigan apostando, lo que evidencia el desafío que representa para la autoridad el control de estas actividades en el espacio digital.