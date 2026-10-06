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Calisto por desafuero: Fiscalía ha tratado de configurar antecedentes para acusarme durante siete años

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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El senador independiente Miguel Ángel Calisto, reaccionó la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que acogió la solicitud de desafuero del Ministerio Público, en el marco de su investigación por fraude al Fisco mediante falsas asesorías parlamentarias, por la que aseveró estar tranquilo y apuntó que la investigación de la Fiscalía es "injusta, una acusación falsa, anónima, en donde el Ministerio Público ha dado crédito y durante siete años ha tratado de configurar antecedentes para poder acusarme".

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