Colegio de Abogados abrió expediente disciplinario a Gabriel Zaliasnik

El Colegio de Abogados abrió un expediente disciplinario en contra del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, en el marco de la investigación en su contra por posible tráfico de influencias.

El abogado está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso en el marco del caso Hermosilla por su posible rol en el nombramiento de jueces y cobro de posteriores favores.

Según el medio Reportea, Zaliasnik influyó en los nombramientos de los supremos María Cristina Gajardo y Diego Simpertigue, y en los ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, Verónica Sabaj, Paula Merino, Lilian Leyton y Alejandro Aguilar.

Este nuevo expediente se origina tras la presentación de una denuncia interna del gremio y podría llevar a la expulsión del ahora embajador del ente colegiado.

La consejera del Colegio de Abogados Macarena Carvallo comentó que "hasta el momento no hemos tomado formal conocimiento como Consejo de la presentación de esta denuncia, sin perjuicio de que estamos al tanto los consejeros de que ya fue ingresada y presentada. Se tienen que pronunciar los tribunales éticos del Colegio, ver la admisibilidad de esa denuncia y ahí se inicia la investigación, para luego concluir con una sanción si es que procediere, por la vulneración a los principios incluidos en nuestro código".

"Nosotros estamos confiados en que la investigación avance y por lo tanto no nos podemos pronunciar respecto de lo que vaya o no a resolver la Fiscalía y luego los tribunales", añadió.

Al ser contactado por Cooperativa sobre este tema, Zaliasnik se excusó de hacer comentarios, aludiendo a sus funciones diplomáticas en Tel Aviv.