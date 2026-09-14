Mujer de 82 años fue detenida por robo en Meiggs: acumula más de 50 años de antecedentes

Una mujer de 82 años fue detenida en el barrio Meiggs, en Santiago, luego de ser sorprendida cuando intentaba vender dos celulares que habían sido robados en el sector comercial.

Se trata de Silvia Gómez Muñoz, quien tiene antecedentes policiales desde hace más de cinco décadas, ya que su primer registro corresponde a 1972 por hurto y posteriormente suma otras causas relacionadas con robos.

El caso fue registrado por un equipo de Chilevisión, que siguió a un grupo de mujeres vinculadas a distintos delitos en la zona y captó a la adulta mayor mientras buscaba nuevas víctimas.

Gómez había sido detenida el pasado 26 de abril por robo por sorpresa, pero tiempo después volvió a aparecer en el barrio Meiggs, donde las cámaras del citado medio la captaron mientras le robaba un celular a una mujer que caminaba junto a un coche en el que llevaba a un menor de edad.

Tras ese hecho, la mujer llegó hasta calle Salvador Sanfuentes para intentar vender los celulares a una comerciante del sector, lugar que forma parte de las zonas del barrio Meiggs que han sido intervenidas durante los últimos meses por las autoridades para recuperar los espacios públicos y combatir el comercio ilegal.

Fue Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Santiago, que desde hace un tiempo ya seguían sus movimientos, quienes la detuvieron cuando llegó al local con los celulares.

Junto a la adulta mayor, también fue detenida Susana Cortés, quien habría recibido los dos celulares y que, según los antecedentes policiales, ya había sido detenida anteriormente por robo por sorpresa. Ambas quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.