Fiscal a cargo de la "trama Bielorrusa": "Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de esto"

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, abordó los avances de la denominada "trama Bielorrusa" y destacó la relevancia de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, hoy en prisión preventiva, asegurando que "en cada imputación que se ha realizado a otros imputados de la causa, siempre está ella".

En conversación con La Tercera, la persecutora profundizó en lo inédito de este tipo de casos al interior del Poder Judicial: "No (hay caso similar) que yo tenga conocimiento. Y son hechos de la máxima gravedad por varios motivos. Primero, porque involucran a una ministra del máximo tribunal del país. Y también es gravísimo por lo que implica y lo que involucra. Más allá de un caso concreto en que se haya afectado a Codelco, lo que se lesiona en este caso es la fe, la confianza de las personas en la justicia", aseguró.

Respecto a Vivanco, la fiscal señaló que "solicitamos la orden de detención porque teníamos el convencimiento de que era necesario. Desde que el viernes nos enteramos de la resolución de la Corte Suprema que confirmó todos los capítulos de nuestra querella, estimamos que era necesario y así lo planteamos al juez de turno. Si no lo hubiéramos creído necesario, no la habríamos pedido y hubiéramos pedido una audiencia de formalización".

Wittwer precisó que la razón detrás de la solicitud de detención de la exjueza se debe a "varios motivos, principalmente por la gravedad de los hechos. Existen tres personas en esta causa también privadas de libertad y otras tres personas privadas de libertad en su domicilio, y Ángela Vivanco es la persona que nosotros hemos sostenido es la más importante desde el punto de vista de la estructura, de cómo se iban dando estos hechos".

Al ser consultada si se refería a la eventual venta de fallos judiciales por parte de Vivanco, la fiscal respondió: "Claro, sobre todo lo que se ha imputado. En cada imputación que se ha realizado a los otros imputados de la causa, siempre en el fondo y en lo principal está ella. Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de esto, porque precisamente son esos fallos los que dan origen a esto".

"En ese sentido, estimamos que era absolutamente necesario que ella fuera detenida de forma que aseguráramos que al día siguiente ella fuera puesta a disposición del tribunal y que la podríamos formalizar y pedir medidas cautelares", enfatizó.

La detención fue "trabajada en fecha y tiempo que corrspondía"

La persecutora regional de Los Lagos también se refirió a las críticas por el horario en que se ejecutó la orden de detención de Vivanco y explicó que "cuando fuimos notificados de la resolución de la Corte Suprema sobre la querella de capítulos comenzamos de inmediato a trabajar en la solicitud de orden de detención".

"La trabajamos en la fecha y tiempo que correspondía, debido a la multiplicidad de antecedentes que teníamos y que había que exponer de manera muy cuidadosa al juez, luego el juez obviamente tiene que tener un tiempo necesario para resolver. En tanto estaba resuelta esa solicitud, nosotros nos comunicamos con la policía para que fuera a hacer la diligencia de detención", puntualizó.